Notte sotto le stelle a Tolentino

Domani "Notte sotto le stelle" in contrada San Giuseppe, a Tolentino. Gli organizzatori della Sagra della tagliatella, reduci dal successo dei giorni scorsi per le serate a base del piatto tipico, per domani propongono una cena a colpi di pizza, in collaborazione con pizzeria La Briciola, e panini, tra pizzica e musica live. Sul palco asd Aemme Studio Danza e, a seguire, B Live Electric Band. Le tagliatelle sono terminate col finire della sagra, ma questo appuntamento extra rappresenta una nuova occasione di divertimento, tra buona tavola, balli e note. Tanti i volontari in campo da giovedì a domenica scorsi che hanno garantito il successo anche per la 21esima edizione della Sagra della tagliatella.