Notti fracassone, scatta l’esposto in Procura

Notti fracassone per la musica sparata da locali del lungomare, esposto in Procura dei condomini Edilnova e Royal Residence di via Tito Speri e via Santorre di Santarosa (lungomare sud) e uno degli edifici ospita l’hotel Dimorae. Sono amministrati dalla Domus Aurea Srl di Mattia Rinaldi che ha fatto partire una denuncia a magistratura, carabinieri, polizia locale, Asur, Arpam e sindaco. Un documento severo in cui vengono ribadite "continue e insopportabili molestie prodotte dalla musica e rumori provenienti dalle attività sul lungomare, a pochi metri dai due grossi palazzi che ospitano oltre 150 appartamenti. Triste constatare come, nonostante molteplici segnalazioni inoltrate, nulla di rilevante e definitivo sia mai stato veramente eseguito". Critiche all’attività di controllo finora svolta "perché – dicono – le ispezioni, le verifiche e i provvedimenti sono stati eseguiti a stagione estiva già ampiamente avviata e con provvedimenti tardivi che non hanno fatto cessare le attività contra legem, certificate da verbali e provvedimenti sanzionatori, di alcune attività". Quindi la richiesta "di un atteggiamento fermo delle autorità che previamente abbiano a diffidare tutti gli stabilimenti balneari e attività, in particolare quelli già in passato oggetto di segnalazione, invitando tutti ad adottare adeguati accorgimenti tecnici per evitare ulteriori esposti". Una recente sentenza della Cassazione (n. 142092023) ha previsto il diritto del cittadino di richiedere il risarcimento dei danni al Comune qualora l’ente non faccia rispettare le normative in tema di emissione di rumori e la Domus Aurea lo ricorda per invitare le autorità "a intervenire tempestivamente e con la massima fermezza possibile sia in fase di diffide preventive, necessarie visto che tutti gli anni dobbiamo sempre inviare esposti, sia in fase di puntuali verifiche in corso di stagione, senza neanche attendere denunce nostre o altri privati, sia in fase di irrorazione della canzone prevista dalla legge". Al sindaco la Domus Aurea aveva scritto anche l’8 agosto per denunciare "un generale stato di abbandono di via Tito Speri che da ben poco lustro a Civitanova, ad un passo dal centro, dal mare, dal porto e nonostante le rassicurazioni, le promesse, gli impegni, non c’è stato alcun riscontro".

Lorena Cellini