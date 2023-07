Nova Polis, dietrofront su don Sergio Criscione

di Lorena Cellini

In meno di due ore l’associazione Nova Polis perde il cappellano. Don Sergio Criscione, parroco di San Carlo devoto al Vangelo e alla saga del Signore degli Anelli – spesso citata nelle sue omelie – alle 13.54 di ieri era stato impalmato come cappellano di Nova Polis in un comunicato stampa in cui si spiegava che "Don Sergio è stato nominato cappellano dell’associazione" e si dava conto dell’arruolamento di nuovi iscritti. Galeotta una cena allo stabilimento Arturo in cui il presidente, l’avvocato Tiziano Luzi, ha dato il benvenuto al prelato e conferito a Piergiovanni Mercoldi, imprenditore, la vice presidenza. "L’ingresso di Don Sergio in Nova Polis è per noi un onore – diceva Luzi –. La sua esperienza e profonda conoscenza della realtà civitanovese contribuirà a far crescere la nostra associazione e a dare lustro ai progetti che verranno".

Poco dopo, alle 15.24, Don Sergio scompare dai radar. Nova Polis emette un secondo comunicato in cui il prete figura come commensale, scivola in fondo alla lista dei convenuti, e nessuna parola viene spesa per spiegare come mai sia finito in panchina. Alla cena hanno partecipato i membri del direttivo Nova Polis; l’avvocato Gian Luigi Boschi, Vinicio Morgoni (un anno fa candidato sindaco di una lista civica), l’ingegnere Davide Cesarini, i soci e i consiglieri comunali Pierpaolo Turchi, appena passato a Vince Civitanova dopo aver lasciato Civitanova Unica, Piero Croia e Niccolò Renzi di Forza Italia, Gianluca Crocetti di Movimento SgarbiFratelli d’Italia, ed erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, e il presidente del consiglio comunale e, fondatore di Vince Civitanova, Fausto Troiani. Stante il giallo del cappellano, su Nova Polis la benedzione (laica) del sindaco: "Questa associazione conferma la vitalità culturale di Civitanova e ben vengano realtà che rappresentano un valore aggiunto. Mi unisco al benvenuto di Nova Polis a don Sergio, parroco che stimo e apprezzo da sempre". Anche Troiani ha ‘abbracciato’ il parroco nella prima versione del comunicato mentre nella seconda l’abbraccio sparisce e il presidente del consiglio si limita a "complimentarsi con l’associazione, un gruppo di professionisti, politici e rappresentanti della società civile che insieme contribuiranno ad innalzare il livello culturale di Civitanova con eventi di spessore, alcuni dei quali già in cantiere". In coda alla cena ha fatto capolino anche Igori Pettinelli, responsabile cittadino di Fratelli d’Italia.