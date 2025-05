Novanta volontari del servizio civile ricevono l’attestato per i progetti svolti

Passaggio di testimone al Comune di Macerata per i ragazzi volontari impegnati nel servizio civile: a terminare la loro esperienza 90 operatori impiegati in 7 progetti in ambito culturale, sociale ed educativo nelle sedi degli enti di accoglienza del Comune (8 nei comuni dell’Ats 15 e 5 negli enti del terzo settore quali Anffas, Accademia Georgica di Treia, Associazione Arena Sferisterio, Ircr di Macerata e Cooperativa sociale Il Faro). Ragazzi e ragazze hanno ricevuto l’attestato e un saluto da parte degli assessori alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro; alla Cultura, Katiuscia Cassetta; alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli. Da ieri, al loro posto, sono subentrati 120 volontari che nei prossimi 12 mesi saranno coinvolti in 6 progetti in ambito culturale, sociale ed educativo.