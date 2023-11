Novant’anni con la corale: "Grande esempio per tutti"

Nella cornice del teatro "Velluti" il concerto della Schola Cantorum "Sancta Caecilia" ha fatto da colonna sonora alla cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze Santi Pietro e Paolo 2023 conferite dal Consiglio comunale a quelle associazioni o cittadini che, attraverso la loro attività, hanno dato lustro alla città e comunità di Corridonia. Protagonisti della serata sono stati Alessandro Pennacchietti, l’indimenticato don Vicenzo Cappella a cui si è reso onore alla memoria, essendo stato anche direttore della corale che proprio per l’occasione è stata premiata per aver tagliato il traguardo dei novant’anni dalla fondazione. "Un esempio unico – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli affiancata dal presidente del consiglio comunale Umberto Spalletti nel consegnare i riconoscimenti –, le civiche benemerenze altro non sono che un piccolo segno di riconoscenza nei confronti di quanti hanno dato una parte della loro vita per il bene comune". Il primo a salire sul palco è stato il dottore e sindaco di Monte Vidon Combatte, Gaetano Massucci, nipote di don Vincenzo Cappella, con la motivazione. "Maestro d’arte e di vita, con la sua presenza autorevole e mai autoritaria, ha sempre dedicato la sua esistenza ad alleviare le sofferenze altrui. Il suo amore per l’arte lo ha sostenuto nel realizzare numerose manifestazioni artistiche e nel guidare magistralmente per anni la corale Schola Cantorum Sancta Caecilia". È stata poi la volta della corale, rappresentata dal presidente Giordano Andreozzi insieme al veterano della formazione Pietro Molini. "Nel 90esimo anniversario di fondazione – ha spiegato Spalletti – per il ruolo svolto a livello culturale e sociale nella vita della comunità, elevando il prestigio e la notorietà della città di Corridonia in campo musicale, polifonico e concertistico". Ultima salire sul palco Alessandro Pennacchietti, premiato per il suo essere "cittadino generoso e sempre attivo nella collaborazione con le associazioni. Il suo impegno rappresenta un esempio di partecipazione civica e di contributo sociale per i giovani".

Diego Pierluigi