Nove appartamenti per persone in difficoltà

di Giuliano Forani

Nove appartamenti per anziani non autosufficienti e per disabili: questo il progetto presentato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Pnrr che lo ha finanziato per 700mila euro. Gli appartamenti saranno realizzati nell’ala sud della palazzina studentianziani, costata sei milioni, cofinanziata dalla Regione e vincolata alla sperimentazione della convivenza tra gli studenti di Mediazione linguistica e persone della terza età. Il Comune sta pagando ancora il leasing (circa 250 mila euro l’anno), ma la struttura è stata da sempre sotto utilizzata. "Dopo la chiusura dei corsi di Mediazione linguistica - spiega il sindaco Ciarapica - sono venute a mancare le condizioni per la sperimentazione. L’ex sindaco Corvatta ha in parte recuperato all’uso il corpo centrale, che oggi ospita i corsi Unicam e quelli telematici dell’università la Sapienza di Roma. Il problema, quindi, è recuperare i due corpi laterali, garantendo la funzione sociale della struttura. Il progetto presentato nell’ambito del Pnrr - conclude Ciarapica - riguarda l’ala sud, presto provvederemo ad intervenire su quella nord. Nel rispetto dei tempi imposti dal Pnrr, entro il 2025 l’opera deve essere completata".

Ancora in alto mare, invece, il progetto del sottopasso di via Venezia, che dovrebbe unire il quartiere ’Civitanova 2000’ a corso Indipendenza. Una serie di circostanze ha contribuito a bloccare l’intervento, in primis i ruderi di origine romana emersi ai primi colpi di benna. La Soprintendenza ha imposto la sospensione dei lavori e si è resa necessaria una variante del percorso. I costi sono lievitati, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno peggiorato la situazione. Fatto è che la società ’Civitanova 2000’, poco più di un anno fa, ha dichiarato che l’opera è oggi troppo costosa rispetto alle previsioni iniziali, anche per via dello smaltimento delle acque di risulta, che va fatto direttamente in discarica. Da aggiungere inoltre, secondo la società, il rischio di danneggiare le opere idrauliche di via Venezia. "Fate una proposta alternativa - ha chiesto all’Amministrazione - e noi provvederemo".

Sindaco, c’è questa proposta?

"No, c’è solo una convenzione da rispettare, firmata un paio di volte. Essa ci impone obblighi che siamo tenuti a rispettare. I nostri uffici stanno completando la procedura per rilasciare alla società il permesso a costruire. Abbiamo tutti i pareri richiesti, chiederemo il rispetto della convenzione".

Niente alternative, quindi!

"Non sarebbero possibili, anche perché non è previsto trasferire l’opera in zona diversa da quella concordata. Tra l’altro, c’è da considerare pure il diritto di chi ha acquisito spazi nella zona, subordinando l’affare alla convenzione".

E’ vero, però, che son passati venti anni…

"E’ anche vero che c’è una convenzione più volte condivisa".

Discorso complesso, quindi.

"Che sia complesso è vero. A noi, comunque, oggi interessa solo notificare a ’Civitanova 2000’ il permesso a costruire. E’ questa la conditio sine qua non per riprendere il discorso e studiare soluzioni rispettose degli accordi".