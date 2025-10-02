Nove appuntamenti a teatro: Musica, prosa e spettacoli per ragazzi

Sono gratificanti le premesse che proiettano il Teatro Mestica di Apiro verso la 14esima stagione teatrale 2025-26, concertata con Comune e Ciao Tickets da Teatro Di Onisio per la direzione artistica di Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini.

"Questa che inizierà sabato 18 ottobre, è veramente una bella stagione – evidenzia il sindaco Ubaldo Scuppa – grazie all’impegno di Teatro Di Onisio che organizza anche una scuola teatrale con molte presenze. Il cartellone verrà integrato con eventi proposti con la Pro Loco dall’amministrazione municipale che, ecco la nostra ulteriore soddisfazione, ha vinto un bando per effettuare, con circa 100.000 euro, l’efficientamento energetico, degli impianti di riscaldamento, audio, video e del palco. Fino al prossimo giugno, il Mestica sarà sempre sede d’interessanti e vari eventi culturali. Ci sono anche i presupposti per uno stage".

Sono nove gli appuntamenti teatrali, quattro di cineforum e cinque di prosa, che spaziano dal monologo, agli spettacoli musicale e per i ragazzi. La stagione apirana è intitolata "Infestazioni". "Il nostro pianeta – spiegano Montanari e Quatrini – è infestato dal virus umano che contagia con desertificazioni emotive e ambientali, con un’altra forma d’infestazione riguardante la cultura e il sapere. Il teatro celebra la forza e la possibilità che un gesto, una parola, una storia rendano una comunità viva, vigile e consapevole".

L’avvìo è all’insegna del cineforum (ognuno alle 21) di cui ecco il programma: 18 ottobre, Invelle; 21 novembre, Flow; 9 gennaio, Lee Miller; 20 marzo, Fiamme o morte!. In calendario, i titoli per la prosa: 8 novembre (ore 21) Quel giorno Dio era malato; 14 dicembre (17) Il mondo senza plastica ; 24 gennaio (21) Da fuori tutto bene; 7 febbraio (21), Il Kabaret dei genocidi; 15 marzo (17), Una diva in varietà.

Gianfilippo Centanni