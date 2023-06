Nove casi ogni 100mila abitanti in provincia

Domani è il "global day" la giornata mondiale della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). Il reparto di Neurologia dell’ospedale di Macerata, guidato da Emanuele Medici, ha in carico – attualmente – 24 malati, seguiti in particolare dalla dottoressa Cristina Petrelli insieme a Marina Lombardello (cure palliative) ed Emanuele Iacobone (responsabile dell’Unità operativa semplice di rianimazione), il team che effettua anche le visite domiciliari. Nelle Marche i pazienti sono 150, in Italia si stima che le persone affette da Sla siano seimila e che ogni anno ci siano duemila nuovi casi. In provincia di Macerata l’incidenza – in aumento – è di 9 casi su 100mila abitanti, superiore a quella degli Stati Uniti, 5 casi su 100mila abitanti. Dal 2015 a oggi i pazienti seguiti dalla Neurologia di Macerata sono più di 70. Sono state effettuate oltre 200 visite grazie all’istituzione di un ambulatorio specialistico dove operano neurologi, rianimatori, pneumologi, fisiatri, fisioterapisti, infermieri, logopedisti, nutrizionisti. Se il paziente ha bisogno della Niv (ventilazione non invasiva), viene ricoverato in Neurologia, dove infermieri esperti lo addestrano – insieme al caregiver – all’uso dell’apparecchio. Allo stesso modo viene ricoverato per posizionare la Peg (gastrostomia percutanea) quando non riesce ad alimentarsi per via orale, grazie alla collaborazione del reparto di Gastroenterologia e del servizio di Nutrizione e Dietetica. Sono stati effettuati una cinquantina di ricoveri e circa 200 visite domiciliari multidisciplinari per i pazienti tracheostomizzati e quelli che usano la ventilazione non invasiva e che non riescono a raggiungere l’ospedale. Quest’anno è partito l’annunciato progetto di tele monitoraggio: sono già tre (presto saranno quattro) i pazienti seguiti dall’ospedale attraverso una piattaforma digitale che consente di verificare in tempo reale le loro condizioni.

Franco Veroli