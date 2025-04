Nove ecografi donati all’ospedale: "Alzeremo il livello della sanità"

Fondazione Carima dona all’ospedale di Macerata apparecchiature biomediche ad alta tecnologia. Alla presentazione hanno partecipato tutti i direttori dei reparti interessati, dalla cardiologia alla radiodiagnostica, che hanno unanimemente espresso gratitudine a Francesco Sabatucci e a Gianni Fermanelli, presidente e segretario generale della Fondazione. Coordinati dal direttore generale dell’Ast, Alessandro Marini, i primari hanno spiegato le funzioni dei macchinari. "Vorrei ricordare – ha detto Marini – che da gennaio sono stati assunti 96 nuovi operatori tra medici, infermieri e oss. "Avevamo chiesto alla Carima queste tecnologie – spiega Mauro Pelagalli, primario di Ostetricia e ginecologia –, l’intelligenza artificiale ci permette diagnosi rapidissime, permettendoci di confrontarle con tutti i dati che la piattaforma contiene, fondamentali per la prevenzione". Francesco Pellone, per la Cardiologia interventistica, ha aggiunto che "le tecnologie ci permettono di controllare gli interventi, permettendoci una metodica strutturale e una risoluzione elevatissima". Salvatore Alborino, della Radiologia interventistica, asserisce che "questi ecografi di alta fascia, oltre alla diagnostica, sono importanti per le nostre procedure, permettendoci di eseguire interventi sicuri". "Abbiamo ora possibilità di quantificare la steatosi epatica", ha specificato Leonardo Costarelli, della radiodiagnostica. Daniele Elisei, dell’unità di anestesia e rianimazione, sottolinea che "raccordiamo molti reparti, la nostra specializzazione è trasversale. Alzeremo il livello di sicurezza delle procedure di cura dei pazienti, anche sul territorio, visitando a domicilio". Emanuele Rossi, direttore del pronto soccorso, ha spiegato che "il dono della Carima è fondamentale, e la collaborazione tra pubblico e privato è ottima per i cittadini. Il pronto soccorso è un luogo molto difficile, ma il mio staff è di primo ordine, la sanità non ha colore politico, bisogna dare a tutti la certezza delle cure". Il cardiologo Mario Luzi con una metafora ha detto che "queste attrezzature sono Ferrari per la radiografia, permettono di spaziare lo studio delle cardiopatie. Macerata è un centro di riferimento per il trattamento dell’amiloidosi, vorrei aprire un ambulatorio di cardiogenetica, perché patologie simili possano essere prevenute". Francesco Sabatucci, presidente Fondazione Carima, ha detto che "la Fondazione c’è sempre per fare del bene. Doniamo circa due milioni l’anno, chi sta male ha diritto alle cure". La presentazione è stata chiusa dall’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini: "La sanità è ogni giorno sotto esame. Abbiamo la responsabilità di portarla ad alto livello. Quest’anno l’azienda di Macerata, come le altre nelle Marche, ha autonomia organizzativa. Nelle Marche mancano centinaia di medici di base. Dal 2022 ci cono 150 borse per formare medici. Avremo entro il 2028 i medici che servono. Le Marche, dopo la provincia di Bolzano, hanno le tecnologie elettromedicali più avanzate d’Italia".