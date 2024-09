Nove giorni all’insegna di cinema e gentilezza

Claudia Gerini, Dario D’Ambrosi e Antonio Rezz illuminano la decima edizione del Civitanova Film Festival, in programma tra sabato 28 e domenica 29 settembre. Quest’anno il tema della kermesse sarà la gentilezza, declinata nelle sue varie forme per un programma che prevede 26 appuntamenti in nove giorni. Sabato, l’anteprima al Rossini dove verrà proiettato in anteprima nazionale il film "Io sono un po’ matto e tu?" (21.15). A seguire, interverranno Claudia Gerini e il registra Dario D’Ambrosi. Domenica, spazio alla presentazione del libro ‘Tutti i film di Franco e Ciccio’ con l’autore Marco Giusti, 17.30 allo chalet ‘Raphael beach’. Alle 21.15, al Cecchetti ecco il cortometraggio "The Meatsteller" e il dialogo con l’autrice Margherita Giusti. Nella serata, verranno mostrati anche i cortometraggi in concorso. Lunedì, al Farmer Market, via con la presentazione del libro ‘Distanze’ di Antonio Malagrida (18.30), alle 21.15 "Storie, aneddoti e curiosità di 10 anni di festival". Martedì 24 settembre, proiezione dei corti più rappresentativi alla sala Cecchetti della biblioteca (17.30), poi il film ‘Non riattaccare’ di Manfredi Lucibello, con Giulia Rosa D’Amico presente in sala (21.15).

Mercoledì 25 settembre, invece, "Le avventure di Pinocchio" di Luigi Comencini (17.30), al Cecchetti, dove alle 21.15 sarà il turno di un altro corto in gara. Sempre qui, giovedì arriva il film ‘Le spie vengono dal semifreddo’ (17.30), alle 21.15 "FRATTO_X di Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Venerdì 27, infine, ecco ‘El Paradiso’ e l’incontro con il regista Enrico Maria Artale (21.15). Sabato 28, al ristorante ‘Vitanova’ presentazione del libro "Mio amato Belzebù – L’amara dolce vita con Monicelli e compagnia", con l’autrice Chiara Rapaccini, già compagna di Mario Monicelli.

In serata, appuntamento al Rossini con "La scommessa – Una notte in corsia", ospite Giovanni Dota (21.15). Il Festival termina domenica 29 settembre su Pasolini (alle 17), seguito dalla proiezione dei corti vincitori (17.30). Alla presentazione di ieri in Comune, presenti gli organizzatori Michele Fofi, Peppe Barbera, il sindaco Fabrizio Ciarapica e il cd’a dell’Azienda Teatri.

Francesco Rossetti