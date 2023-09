Nove giorni ricchi di arte

Nove giorni di spettacoli, musica e laboratori sono previsti per la decima edizione di Face Off, festival di arti che dal 2013 si svolge nel centro storico di Matelica, organizzato dalla Pro Matelica con la direzione artistica del danzatore matelicese Roberto Lori, coadiuvato dalla Compagnia Simona Bucci, coinvolgendo da anni insegnanti e compagnie italiani e stranieri. La manifestazione quest’anno, in calendario da oggi al 10 settembre, sarà anticipata da una mostra fotografica, che sarà inaugurata oggi alle ore 18 nello spazio espositivo di vicolo Cuoio, restando aperta ogni giorno dalle 16,30 alle 19,30. In serata poi alle 21,30 in piazza Garibaldi ci sarà un’esibizione di danze italiane del centro-sud. Domani alle 17 si terrà un laboratorio scientifico e di arte del movimento, condotto dal fisico Roberto Ferretti e dal coreografo Roberto Lori, mentre alle 18 ai giardini pubblici ci sarà la prima performance di Leila Ghiabbi. Lunedì alle 21,15 al Teatro Piermarini si terranno altre esibizioni di danza, che avranno seguito nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato. Martedì 5 alle 20,30 invece a Ville Collepere ci sarà una cena in giardino. Giovedì 7 alle 18, nella concattedrale di Santa Maria, abbinamento tra danza e musica con l’organista Luca Migliorelli, alle 19 un’esibizione presso la Loggia degli Ottoni con vetrina per i giovani autori. La giornata clou sarà quella di sabato 9 con tantissimi appuntamenti e artisti in tutto il centro storico dalle ore 17 fino a tarda serata. Domenica 10 infine dalle ore 15 animazione per grandi e bambini e il mercatino dello sbaracco.

Matteo Parrini