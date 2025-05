Nove mesi di carcere da scontare, arrestato un marocchino irregolare

Arrestato dalla polizia un 48enne marocchino, irregolare, con numerosi precedenti penali. L’altroieri, i poliziotti della Squadra mobile, insieme con il personale dell’ufficio immigrazione, hanno dato esecuzione alla revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo, domiciliato a Macerata, irregolare. Il provvedimento era stato emesso dalla Procura di Fermo dopo che il 48enne non aveva presentato l’istanza per una delle misure alternative alla detenzione, entro i termini previsti. Il marocchino, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione aveva chiesto il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, che gli è stato negato perché destinatario di un provvedimento di espulsione. L’uomo è stato portato in carcere a Fermo, dove dovrà scontare nove mesi di reclusione.