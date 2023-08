Nove piante di cannabis in casa: denunciato

di Paola Pagnanelli

Nove piante di cannabis crescevano sane e rigogliose, nella casa di un ecuadoriano a Urbisaglia. Ma i militari del Gruppo di Macerata della Guardia di finanza hanno scoperto la piantagione, sequestrato le piante e oltre 50 grammi di marijuana già raccolta, e denunciato il giardiniere. In seguito ad alcune indagini in materia di stupefacenti, i finanzieri hanno fatto alcuni approfondimenti nella zona di Urbisaglia. Hanno scoperto così, in un giardino di fianco a una casa, una pianta di marijuana coltivata a cielo aperto, abilmente nascosta. Sospettando che nel casolare ci fossero altre piante, e anche il responsabile di quella coltivazione illecita, i militari hanno deciso di procedere con una perquisizione. E i sospetti si sono rivelati fondati, perché nell’abitazione è stata trovata una vera e propria serra per la produzione di marijuana indoor, con lampade artificiali per favorire la crescita delle piante con il principio attivo, e persino con un sistema di ventilazione e aspirazione per l’espulsione, all’esterno dell’edificio, del forte odore sprigionato dalla cannabis. I controlli hanno permesso di recuperare anche oltre 50 grammi di infiorescenze di marijuana, già essiccate, in aggiunta a diversi semi di canapa indiana, e di identificare, quale coltivatore e detentore delle piante, un ecuadoriano già noto alle forze dell’ordine per questioni legate alla produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato dunque denunciato alla procura per la produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante, la marijuana già raccolta e il materiale usato per creare la serra sono stati sequestrati. Il sudamericano potrà ora dare una sua versione in merito a quanto trovato in casa sua, per respingere le accuse. L’operazione rientra nei controlli ad ampio raggio che la Guardia di finanza svolge per prevenire e contrastare i traffici illeciti, tra i compiti prioritari del corpo che, costantemente, opera a salvaguardia della vita umana, concorrendo a tutelare l’ordinata e civile convivenza sociale, nonché la sicurezza pubblica, testimoniando, altresì, il costante presidio esercitato sul territorio a contrasto di un fenomeno connotato da forte pericolosità. I servivi sono stati rafforzati durante il periodo estivo a seguito di quanto concordato in prefettura, nel corso dei recenti incontri del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.