"Novemila cani, gli sgambatoi sono necessari"

"Abbiamo deciso di incrementare e potenziare in tutta la città le aree di sgambamento per i cani. A Macerata ci sono più di novemila cani, è opportuno ci siano questi spazi". L’assessore all’ambiente Laura Laviano (foto) interviene in merito alle proteste di alcuni residenti di via Cardarelli a Collevario che, nei giorni scorsi, avevano lamentato disagi a causa dell’area cani nella zona. Secondo gli abitanti della via, "c’è troppa poca distanza tra lo sgambatoio e le abitazioni. Soffriamo l’area maleodorante, inquinata, come il terreno, dalle deiezioni, senza considerare rumori e chiacchiericcio. Chiediamo venga spostata". Sulla vicenda era intervenuto anche Fabrizio Gentili, consigliere di quartiere, secondo cui "la protesta dei cittadini di Collevario cavalca l’odio nei confronti dei proprietari di animali d’affezione". "Le linee guida per la gestione del verde urbano, redatte dal ministero dell’ambiente – spiega ora Laviano in riferimento alla distanza che l’area cani deve avere dalle abitazioni – non sono prescrittive ma rappresentano solo uno strumento di consultazione. Questa amministrazione ha stabilito di incrementare in tutta la città le aree di sgambatoio e sono stati affidati i lavori per la realizzazione di due aree per cani che sono state, rispetto al passato, regolamentate – scrive l’assessore nella nota –, tutto ciò è avvenuto dopo aver vagliato numerose aree verdi pubbliche che potenzialmente potessero essere destinate allo sgambamento dei cani e individuando come siti idonei l’area verde compresa tra via Cardarelli e via caduti sul lavoro e l’area verde adiacente a largo Pascoli. Lo sgambatoio – conclude Laviano – è debitamente separato dal condominio in questione da grandi siepi che, oltre ad oscurare alla vista la stessa area, ne attutiscono i rumori che si dovessero manifestare".