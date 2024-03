Novità del calendario 2024. Giro dei borghi e castelli

Ricco di appuntamenti il calendario della Caem/Scarfiotti, club di riferimento nella zona per gli appassionati di auto e moto d’epoca. Si comincia il 7 aprile con la partecipazione dei soci all’Asi Motoday di Pesaro ed all’AutoExpo di Civitanova, due importanti iniziative concomitanti. A livello organizzativo, seguirà il 21 aprile la 27ª edizione di "Dal bel mare al bel monte". Poi le moto d’epoca saranno ad Asimotoshow, prestigioso appuntamento annuale sul circuito di Varano de’ Melegari, dal 3 al 5 maggio. A seguire il Caem/Scarfiotti organizzerà il 19 maggio il "1° Giro dei Borghi e Castelli", una nuova iniziativa che affiancherà il progetto Giro delle Abbazie, mentre dal 7 al 9 giugno seguirà il "27° Trofeo Scarfiotti" a calendario Asi a Civitanova. Sabato 13 luglio sarà la volta della 3ª edizione della riuscita manifestazione "I giovani di Lodovico" valida per il Trofeo Asi Giovani, mentre l’appuntamento clou della stagione sarà dal 23 al 25 agosto quando la 28ª edizione della "Rievocazione motociclistica del Circuito Chienti e Potenza" scriverà una pagina importante della stagione del Circuito tricolore Asi, in concomitanza con il Centenario della manifestazione motociclistica ideata a Tolentino nel 1924. Gli ultimi appuntamenti saranno la "Due Giorni del Conero" che saluterà la 28ª edizione dal 27 al 29 settembre, prima della chiusura del 27 ottobre con la "4ª Rievocazione del Circuito dell’Infinito" per moto d’epoca a Recanati.