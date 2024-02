Novità nella ristorazione ’DiGusto’ cambia location: "Saremo a Vere Italie"

"Volevamo aspettare, ma ormai lo sanno tutti: DiGusto si espande. Restiamo in centro, ma negli spazi di Vere Italie, e arriviamo anche al circolo tennis di via dei Velini". Marco Guzzini conferma le voci sul futuro del ristorante di piazza Battisti, punto di riferimento per tantissimi maceratesi. "Ci aspetta un cambiamento significativo, con il circolo tennis dell’Atm e l’ultima novità, ufficiale da martedì, legata all’accordo con la famiglia Parcaroli. Non vediamo l’ora di iniziare nei nuovi spazi. Faremo una piccola ristrutturazione, per far emergere l’identità di DiGusto: la nostra strada è sempre stata quella di far vivere ai clienti un’esperienza di calore, in un locale che trasmetta emozioni anche dal punto di vista ambientale ed estetico. Per questo faremo piccoli cambiamenti ai locali che hanno accolto finora Vere Italie, e che ora diventeranno DiGusto". È stato proprio Guzzini, racconta, ad avviare un primo contatto con la famiglia Parcaroli. "Ma anche loro stavano cercando qualcuno per gestire l’attività, così tutto si è sviluppato in maniera molto veloce, tra fine dicembre e inizio gennaio. Di questo ringrazio molto la famiglia Parcaroli. Dispiace chiudere il nostro locale, che abbiamo costruito pezzo per pezzo negli anni. Ma stavamo cercando una struttura più agevole, su un solo piano, con la possibilità che sala e cucina si vedessero. Non era facile trovare un locale che potesse accogliere tutto quello che noi portiamo, restando in centro, dove volevamo rimanere. Ora lo abbiamo trovato e questo è il momento per un passo del genere". L’apertura è prevista per giugno. Ancora prima, a maggio, partirà l’altra novità targata DiGusto: il ristorante nella sede dell’Atm, il circolo tennis in via dei Velini. Lì i lavori, iniziati da mesi, sono alle ultime battute. "Un bellissimo progetto di crescita e sviluppo a livello sportivo per la città. Sarà sempre DiGusto, ma stiamo studiando una piccola chicca per il nome. Anche qui c’è l’amore per Macerata, città perfetta per la nostra attività. Il direttivo dell’Atm sta facendo un lavoro straordinario per individuare fondi e ricevere la fiducia dell’Amministrazione, ha un obiettivo importante sul tennis, perseguito con passione, capacità e volontà. Allestiremo la terrazza, porteremo il nostro mondo e la proposta andrà di pari passo con l’Associazione tennis. Così avremo due strutture, con gli stessi principi e la stessa strada da seguire".