Nozze di diamante per gli sposi Benelli e Carella: gli auguri dei quattro figli, dei nipoti e degli amici

Nozze di diamante per il maestro Eugenio Giorgio (Gianni) Carella e Maria Grazia Benelli, che oggi festeggiano i loro 60 anni di matrimonio. Sono i genitori di Siria, avvocato civitanovese e consigliera del Mercato ittico comunale. Il Maestro Carella ha insegnato alle elementari per 40 anni, rivestendo anche il ruolo di attivo sindacalista dell’allora sigla ‘Sinascel’. Per molti anni ha coordinato le attività del Liceo Musicale Toscanini ed è stato socio dell’Unuci (Unione nazionale ufficiale in congedo), essendo ufficiale di complemento dei bersaglieri. Sua moglie Maria Grazia Benelli è stata impiegata alle Poste centrali, dopo aver insegnato il ‘Corso per Segretarie d’azienda’ alla Stella Maris. Dopo la messa seguirà la festa in famiglia con i figli Siria, Alessandro, Letizia e Lorenza, e con Angelo, Paola, Andrea e Vitaliano e i nipoti Emanuele e Paolo. Il presidente della sezione locale dell’Unuci Gianfranco Ciferri e gli ufficiali si uniscono nell’augurio.