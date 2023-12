Nozze di diamante per Marisa e Libero

Festa in famiglia per Marisa Cicconetti e Libero Lorenzini che ieri hanno tagliato il bellissimo traguardo dei sessant’anni di matrimonio. La coppia, residente a San Severino, ha ricevuto in mattinata la benedizione del cardinale Edoardo Menichelli e poi ha pranzato in casa assieme ai parenti e agli amici più intimi, brindando in semplicità alle "nozze di diamante" e al nuovo anno ormai alle porte. I coniugi Lorenzini si sono sposati proprio il 30 dicembre 1963 nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Tolentino. Lui geometra del Comune, lei insegnante di Educazione fisica, entrambi in pensione, sono affezionati lettori del Carlino.