Nozze d’oro, brindisi per Attilio e Silvana

Un grande traguardo festeggiano oggi Attilio Gentili e Silvana Ciciani a Tolentino: cinquant’anni di matrimonio. Mezzo secolo vissuto fianco a fianco. Attilio è un ex carrozziere e appassionato pescatore, mentre Silvana è stata titolare di una nota attività a Tolentino ("La Cornice"), ora passata al figlio. Si sono conosciuti da giovanissimi: galeotta fu una festa danzante al teatro di Muccia. Da quel giorno, poco più che diciottenni, hanno iniziata la vita insieme. Si sono detti "sì" per sempre il 6 ottobre 1974. E adesso Attilio e Silvana sono anche nonni felici di due vivaci nipotini. "La loro è una storia fatta di amore, sostegno reciproco e dedizione, il cui segreto è stato, ed è ancora, la volontà e la forza di affrontare ogni giorno, fianco a fianco, l’avventura della vita. Vi vogliamo bene. E vi auguriamo di fare ancora tanta strada insieme, in serenità e armonia" è la dedica dei figli Paola e Andrea, con Leonardo e Giada, e i piccoli Alessandro e Carlotta. Auguri anche dal Carlino all’inossidabile coppia!