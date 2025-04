Nozze d’oro per Zeno Molisano e Silvana Calvigioni. Festa grande a Urbisaglia con parenti e amici

Cinquanta anni insieme per Zeno e Silvana, che hanno festeggiato le loro nozze d’oro. Zeno Molisano, carabiniere nativo di Montenero di Bisaccia, si trasferisce a Urbisaglia dove conosce Silvana Calvigioni, giovane operaia della ditta Tombolini. Il 6 aprile del 1975 si sono sposati nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo e nella stessa chiesa ora hanno rinnovato le promesse di matrimonio, durante la santa messa celebrata da don Fabio Piombetti. Cinque decenni di vita uniti, contraddistinti dall’amore e dal rispetto reciproco; trascorsi tenendosi per mano, tra gioie e ostacoli superati insieme. Sono arrivati a un traguardo ambizioso grazie al loro amore e alla loro forza, "che siano da esempio per tutti", questo è quello che si augurano parenti ed amici. Così, Zeno e Silvana si sono ritrovati al ristorante "da Rosa", all’Abbadia di Fiastra per festeggiare insieme al figlio, fratelli, cugini, nipoti e amici.