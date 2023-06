Nubifragio, Sforzacosta sott’acqua Garage sommersi e strade bloccate

di Chiara Gabrielli

Allarme nelle frazioni di Macerata. Un nubifragio attorno alle 19 di ieri ha fatto danni in diverse zone. A Sforzacosta allagati una casa al piano terra e i garage vicino al fosso Narducci, che ieri è esondato, intorno alle 20. C’è fango ovunque. In alcuni palazzi è andata via la luce. "Mai successo prima, non così", raccontano gli abitanti. Qui, al civico 185 di Borgo Sforzacosta, è un disastro, "per fortuna mia mamma era fuori, altrimenti non so come sarebbe andata", dichiara una residente, con gli stivali di gomma: "L’acqua in casa ci arriva fino alle ginocchia". Qui si versano lacrime, mentre si attende l’arrivo dei vigili del fuoco, che però sono sommersi di richieste di aiuto. "Negli anni ‘70 – spiega Antonio Nardi, 73 anni – una piena si portò via i covoni. Se il tunnel fosse rimasto aperto come era prima, quello che vediamo oggi non sarebbe accaduto. Io abito al piano terra, sto con mia moglie, la nuora e bimbi, uno appena nato. Non so che facciamo, forse stanotte dovremo andarcene da qui". Alle 21.40 è arrivato anche il comandante della polizia locale, Danilo Doria; poi il sopralluogo del sindaco Sandro Parcaroli, che ha disposto la chiusura delle scuole per oggi a Sforzacosta e a Villa Potenza per controlli ed eventuali sistemazioni. Criticità anche a Casette Verdini, dove l’acqua avanzava verso le villette a schiera, poi sulla Carrareccia e a Villa Potenza, zona Rotacupa. "Tanti hanno le macchine nei garage – spiega Rosalba Scarabotto, residente, allarmata per la casa della figlia al piano terra a Borgo Sforzacosta –, quando si sono accorti era già troppo tardi, l’acqua è arrivata anche dentro l’ascensore. È saltata pure la corrente, siamo al buio. Il fosso? L’hanno deviato. E ora si riprende il suo spazio". Chiusa la strada che porta a Macerata per chi viene dalla superstrada, e da Casette Verdini non era possibile raggiungere direttamente Macerata.