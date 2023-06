Nubifragio a Tolentino (Macerata): una famiglia evacuata, strade allagate e frane

Tolentino (Macerata), 7 giugno 2023 - Strade, case e garage allagati, auto bloccate e traffico in tilt. E, per ora, una famiglia in via delle Conce evacuata (per la quale è stata trovata una sistemazione per la notte in albergo). È l’amaro bilancio del nubifragio che questo pomeriggio ha colpito tutto il territorio comunale di Tolentino: un veneto molto intenso che segue la bomba d’acqua che ha causato danni e paura a Sforzacosta,

A tolentino si sono verificati problemi nei sottopassi ferroviari, in via XXX Giugno, nella zona del cimitero, in via Vaglie, in viale Trento e Trieste e in diverse zone rurali. Diversi i straripamenti dei fossi che hanno rigettato sul centro abitato acqua e fango. Problemi in via Portanova per la fanghiglia di un fosso che è tracimato. Allagata un’abitazione nella zona delle ex conce e tanti scantinati in diversi quartieri. I vigili del fuoco, i tecnici comunali e provinciale, ditte private e Polizia locale sono a lavoro per cercare di risolvere quanto prima le problematiche.

La tanta pioggia ha anche causato una frana sulla strada tra Tolentino e Santa Lucia, ma anche verso San Giuseppe (dove una grossa pianta caduta ha ostruito il passaggio) e il cimitero. Strade chiuse a causa dell’acqua e del fango, con automobilisti in difficoltà.