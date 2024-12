Nucleo di valutazione di Unimc. Al vaglio didattica e ricerca

Prima seduta per il Nucleo di valutazione dell’Università di Macerata nella sua composizione rinnovata. Il rettore John McCourt ha voluto ringraziarli personalmente per l’impegno assunto in questo incarico strategico. Il gruppo è composto da Dino Mastrocola, già rettore dell’Università di Teramo, nel ruolo di coordinatore; Patrik Sambo, dirigente dell’Università Ca’ Foscari; Paola Aiello, direttrice del Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione dell’Università di Salerno; Barbara Fidanza, docente di finanza aziendale di UniMc; Sara Bellardinelli in rappresentanza degli studenti e il supporto dell’Ufficio programmazione, controllo e performance.

Nel suo intervento, il rettore ha sottolineato l’importanza del Nucleo come organo autonomo dell’Ateneo, incaricato di verificare e valutare la qualità dell’offerta didattica, dell’attività di ricerca, delle strutture e del personale, assicurando il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.