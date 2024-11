Nucleo manutentivo di Rete ferroviaria. Quello di Macerata verso la chiusura. Rossi di Civici Marche: scelta anomala

Il Nucleo manutentivo di Rete ferroviaria di Macerata si avvia alla chiusura. A confermarlo il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) dopo l’interrogazione presentata in Regione. "L’assessore Brandoni ha riportato la risposta di Rfi che sembra confermare la chiusura del nucleo di Macerata, che verrebbe accorpato a quello di Fabriano in nome di una paventata ottimizzazione delle attività che l’azienda sta portando avanti - spiega Rossi -. Ma di che ottimizzazione stiamo parlando quando si svuota una provincia, come quella di Macerata, già carente nella manutenzione ordinaria? Trovo quantomeno anomalo, da parte di Rfi, chiudere questo Nucleo in un momento in cui la carenza di manutenzione ha recentemente portato a dei black out nazionali della circolazione dei treni, con dei ritardi e dei disagi clamorosi".