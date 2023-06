Nügo riconosciuta a livello regionale in un progetto sull’innovazione

L’etichetta Nügo, nata tra Recanati e Castelfidardo nell’ottica di portare il proprio contributo per lo sviluppo del settore musicale, ha partecipato al progetto "Digitalents" promosso dalla Regione e da BP Cube Innovation District di Pesaro volto alla nascita e allo sviluppo di Startup innovative. Di fronte a una giuria di qualità, composta anche da imprenditori e professori dell’università di Urbino, la proposta di Nügo si è classificata tra i primi tre progetti vincitori: si tratta di un progetto fortemente innovativo che, se realizzato, permetterà di poter produrre, registrare e diffondere musica anche a grandi distanze, attraverso l’uso dei visori Vr. "Lo sviluppo del settore musicale è oggi molto più rapido che in passato, sostiene Cesare Sampaolesi, presidente dell’etichetta. Basti pensare che i cd erano lo strumento leader prima di essere superati dall’mp3, che è ormai uno strumento già superato dai servizi di streaming. La realtà virtuale ha una stima di crescita esponenziale e inserire il contesto musicale all’interno di essa porterebbe prima benefici ad artisti e produttori, abbattendo tempi, distanze e costi, poi potrebbe spalancare le porte dei grandi concerti a tutti". Il progetto ovviamente può essere esteso ad altri campi, come lo sport, la formazione o anche la sanità. Ora il team di Nügo sarà rappresentato da Cesare Sampaolesi a Milano dove le idee innovative saranno presentate a importanti manager di colossi del settore come Meta, Microsoft, Ibm e Google.