Numeri in calo nelle Marche

Rispetto allo stesso periodo del 2024, i dati dei primi cinque mesi del 2025 mostrano una riduzione di quasi mille unità di sangue intero raccolte, a fronte di un dato migliorato per la raccolta di plasma: -970 unità di sangue intero, 270 unità di plasmaferesi, -98 unità di plasmapiastrinoaferesi, per un totale di -798 donazioni rispetto all’anno scorso. "Nonostante questo, allo stato attuale nelle Marche non c’è carenza di sangue", sottolinea il Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale.