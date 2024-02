Numeri in crescita per l’Avis, tremila donazioni nel 2023. Domani l’assemblea dei soci

Tremila donazioni effettuate nel 2023 da parte degli iscritti all’Avis cittadina: 2.294 riguardano il sangue, mentre 706 riguardano il plasma. Questo il bilancio dell’associazione, che segna una leggera crescita rispetto all’anno precedente, quando i contributi furono 2.825 (2.176 per il sangue e 649 per il plasma) e al 2021 (2.812). Di conseguenza, maggiore è anche il numero degli associati: ad oggi, l’Associazione volontari italiani del sangue ne conta 1.563, di cui 1.544 donatori attivi e 19 soci collaboratori, rispetto ai 1.498 dello scorso anno, nello specifico 1.480 donatori e 18 soci collaboratori, cioè coloro che, per sopraggiunti limiti d’età o altri motivi, non possono più donare ma continuano a prestare opera volontaria.

Intanto, è convocata per domani, alle 7 e alle 10, l’assemblea annuale degli associati. L’ordine del giorno prevede la relazione morale del consiglio direttivo sulle attività del 2023, la relazione finanziaria del tesoriere e la presentazione del bilancio consuntivo 2023, la relazione del collegio dei revisori dei conti, la relazione della commissione verifica dei poteri, la discussione e la votazione della relazione morale e del bilancio 2023, la presentazione e la ratifica del bilancio preventivo 2024, la designazione di otto delegati che parteciperanno all’assemblea provinciale, prevista per il 7 aprile a Montefano, infine le comunicazioni del presidente.

Diversamente dall’Aido, che lo scorso venerdì ha svolto l’assemblea elettiva confermando il presidente Giulio Fofi, il rinnovo delle cariche dell’Avis civitanovese si dovrà effettuare il prossimo anno. E in quell’occasione verrà eletto un nuovo presidente, perché scadrà il secondo mandato, da regolamento l’ultimo possibile, dell’attuale numero uno dell’associazione, Chiara Cesaretti.

Francesco Rossetti