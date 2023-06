Numerosi rami e tronchi accatastati sul litorale Via alla pulizia della spiaggia di Porto Potenza

È partito l’intervento di pulizia nella spiaggia di Porto Potenza Picena, che ha visto escavatori e operai in azione per rimuovere i tanti rami e tronchi accatastati sul litorale, dopo il maltempo avvenuto a metà maggio. Proprio nei giorni scorsi era stato il capogruppo dei 5Stelle Stefano Mezzasoma a sottolineare il problema, chiedendo all’amministrazione comunale di agire. Così, ieri mattina, il Comune di Potenza Picena ha dato notizia dei lavori tramite la propria pagina istituzionale Facebook. "Si tratta di un intervento straordinario in seguito alle forti piogge dei giorni scorsi – spiega l’ente comunale sul social network –. La quantità di detriti che si è accumulata sul litorale a causa del maltempo, ha reso necessari interventi aggiuntivi rispetto alla pulizia ordinaria effettuata annualmente dalla ditta appaltatrice. Nei giorni scorsi – aggiunge ancora il Comune – si è dovuto procedere alla predisposizione di atti amministrativi per il reperimento delle risorse aggiuntive necessarie, pari a circa 20mila euro (fondo di riserva). Risorse e interventi che esulano dall’appalto triennale conferito dall’amministrazione proprio per garantire la tempestiva pulizia della spiaggia agli inizi della stagione balneare. Si sta lavorando per completare le operazioni nel minor tempo possibile".