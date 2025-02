Nunez risponde a Jallow, pari tra Montegranaro e Urbania

Montegranaro

1

Urbania

1

: Taborda, Chimezie (28’ s.t. Alidori), Stortini (42’ p.t. Rozzi), Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (19’ s.t. Tonuzi), Perpepaj (41’ s.t. Torricini), Capponi (38’ s.t. Proesmans), Jallow, Sindic, Iuvalé. All. Mengo.

URBANIA: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Dal Compare, Franca (19’ s.t. Lani), Paoli, Bicchiarelli (1’ s.t. Cannoni), Carnesecchi, Rivi (1’ s.t. Nunez), Sarli (46’ s.t. Temellini), Monachesi (31’ s.t. Diene). All. Lilli.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: Jallow 1’ st, Nunez 15’ st.

Note: espulso Cannoni (doppia ammonizione) al 47’ s.t.

Partita bella e molto combattuta tra Montegranaro e Urbania che finisce con un equo risultato di parità. Il primo tempo vede il Montegranaro subito in avanti con Jallow che in slalom semina il panico, mette in mezzo ma non trova nessuno pronto alla battuta. L’Urbania reagisce prontamente, prima con Monachesi poi con una botta di Carnesecchi da fuori che sfiora il palo. Alla mezzora i locali hanno la palla del vantaggio, ma Nannetti miracoleggia su un tiro da due passi di Perpepaj. Il portiere dell’Urbania risulterà poi essere il migliore in campo. Allo scadere della prima frazione Franca viene strattonato in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

La ripresa si apre con il vantaggio del Montegranaro che sale in pressione e recupera palla, appoggio per Perpepaj che brucia l’avversario sulla fascia e serve un pallone a Jallow che deve solo buttarla dentro. L’Urbania accusa il colpo e sbanda vistosamente, la salva ancora Nannetti che si oppone in maniera incredibile ad una conclusione ravvicinata di Rozzi. Passano però pochi minuti e sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla colpisce il braccio di un difensore del Montegranaro. Alla battuta dagli 11 metri Nunez tira ad incrociare, Taborda respinge, ma sui piedi dell’attaccante argentino che realizza. Nel finale le squadre si allungano e si assiste a diverse riapartenze che però non al gol. Nel recupero l’espulsione di Cannoni che non influisce sulla gara.