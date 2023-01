Nuova ambulanza per la Croce Rossa Premiati i volontari

Con l’inaugurazione della nuova ambulanza, ora sono 13 i mezzi in dotazione al comitato di Cingoli della Croce Rossa italiana che in organico ha 403 soci. Il taglio del nastro che ha siglato la dotazione del moderno mezzo di soccorso, è avvenuto durante la Festa del volontario Cri, che si è svolta nella frazione Grottaccia e iniziata con la messa celebrata nel Santuario della Beata Vergine di Lourdes. Poi, coordinatore il presidente della Cri cingolana Maurizio Massaccesi, presenti il sindaco Michele Vittori, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, Martina Coppari assessore municipale ai servizi sociali, i presidenti dei comitati Cri di Senigallia, Matelica e San Severino, si è proceduto al taglio del nastro davanti all’ambulanza benedetta da don Oscar. Vittori e Ostilio Bonci presidente onorario della Cri locale hanno eseguito la rituale procedura applaudita dagli intervenuti. Ringraziando dirigenti e volontari con un elogio per l’incessante operatività, Vittori ha sottolineato: "Siate orgogliosi di far parte del comitato di Cingoli, uno dei più numerosi delle Marche. C’è sempre bisogno di volontari, benemeriti per lo spirito di solidarietà che li distingue". Successivamente il vice presidente del consiglio regionale Saltamartini ha consegnato gli attestati a chi ha concluso la frequenza al corso di primo soccorso poi, premiando i volontari con dieci anni di attività, ha conferito la medaglia d’argento a quelli con quindici anni e la medaglia d’oro a quanti si sono distinti prestando 25 anni di servizio. Il premio speciale intitolato all’indimenticabile Orietta Gabbarrini, è stato attribuito al volontario Primo Ciattaglia come particolare riconoscimento per la costante disponibilità e l’intenso impegno che ne distinguono la lodevole operatività.

Gianfilippo Centanni