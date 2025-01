Nuova antenna a Trodica, il Comune al Consiglio di Stato

Torna a bussare al Consiglio di Stato l’amministrazione comunale di Morrovalle, con un ricorso per chiedere chiarimenti riguardo all’installazione dell’antenna in un terreno tra via Brodolini e via Cimabue a Trodica.

Il Comune aveva negato l’autorizzazione all’antenna chiesta da Inwit. L’azienda allora si era rivolta al Tar, che aveva dato ragione al Comune, e poi al Consiglio di Stato, che aveva ribaltato la decisione del primo grado annullando gli atti degli uffici. Ora il Comune, con l’avvocato Stefano Filippetti, si rivolgerà ancora al Consiglio di Stato, ipotizzando che il via libera riguardi solo il traliccio e non la stazione radio, e chiedendo chiarimenti su questo.

"Avevamo prospettato all’azienda la possibilità di utilizzare un terreno poco distante, a circa 450 metri, per la realizzazione dell’impianto, individuato già come idoneo all’interno del regolamento comunale – ha spiegato il sindaco Andrea Staffolani (nella foto). Inwit però ha deciso di impugnare la sentenza del Tar che ci dava ragione e il Consiglio di Stato ha ribaltato la lettura data dal tribunale in primo grado. Il paradosso è che l’azienda è autorizzata solo alla realizzazione del traliccio, ma non delle antenne. Il nostro ulteriore ricorso al Consiglio di Stato ora è volto a confermare questa interpretazione".

La vicenda va avanti da tempo: tant’è che nel Consiglio comunale del 28 giugno 2023 vennero approvate le localizzazioni individuate all’interno del regolamento comunale degli impianti per la telefonia mobile, atto che confermava il diniego alla Inwit di installare il traliccio in un’area non prevista all’interno del piano stesso, fornendo un’area alternativa che però non è stata presa in considerazione. "Non siamo per un no aprioristico – ha aggiunto Staffolani –, ma vogliamo avere voce in capitolo sulla pianificazione territoriale dell’installazione di tali impianti, che viene fatta attraverso studi scientifici da parte di aziende preparate come la Polab, che ha lavorato per la stesura della nostra mappatura. Dunque, andremo avanti per far valere questo principio".

Diego Pierluigi