Nuova antenna. Residenti pronti a dare battaglia

Antenna in via Indipendenza, il comitato pronto alla battaglia legale. Riuniti alla biblioteca comunale, i residenti della zona che si oppongono all’edificazione del nuovo traliccio di telefonia mobile si sono ritrovati ieri pomeriggio alla biblioteca comunale per programmare le azioni future. A fare il punto della situazione, il referente Leonardo Malaspina che ha informato i circa trenta presenti della richiesta di incontro che è stata presentata al sindaco Ciarapica, ma a cui non è stata data ancora risposta. Nell’occasione, ventilata l’ipotesi di un ricorso al Tar, ma anche di una lettera di diffida da inviare a più soggetti. A suggerire questa seconda strada è stata Tiziana Streppa (Civitasvolta), che ha ricordato la battaglia fatta alcuni anni fa a San Marone, sempre per una vicenda simile. L’incontro di ieri si è concluso con l’invito ad organizzare un secondo appuntamento, oltre che spingere per una partecipazione maggiore dei cittadini di tutta la zona interessata. I lavori per l’antenna (operatore Iliad) sono già in corso, il cantiere sorge al di sopra del sottopasso ferroviario, accanto all’antenna già esistente di Vodafone. Proprio per questo motivo, i residenti si oppongono alla nuova antenna, anche con una raccolta firme, sostenendo che le emissioni elettromagnetiche si sommeranno con riflessi sugli abitanti e sulla popolazione scolastica. Gli stessi sottolineano poi l’assenza della stessa zona nel Piano antenne comunale. Sulla vicenda, le consigliere di opposizione Letizia Murri e Mirella Paglialunga hanno presentato delle interrogazioni.

Francesco Rossetti