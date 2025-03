Nuova antenna, si lavora anche di notte

Si lavora anche di notte in via Indipendenza per ultimare i lavori di installazione della nuova antenna telefonica. Il cantiere si trova a ridosso della ferrovia, nell’area del sottopassaggio, ed è diventato oggetto di polemica tra i residenti della zona e l’amministrazione comunale. Il nuovo traliccio sorge infatti là dove ne esiste già un’altro, e fuori da siti indicati dal Piano antenne che è stato approvato dall’amministrazione comunale. I lavori notturni hanno accresciuto il malumore nei confronti di un cantiere contro cui sta protestando il comitato che si è costituito proprio dopo aver scoperto, a dispetto delle informazioni ufficiali, che la società telefonica che sta realizzando l’intervento ha chiesto e ottenuto le autorizzazioni per occupare un’area che il piano non prevede.

Sulla vicenda è stata organizzata una assemblea pubblica, che si terrà venerdì allee 18.30 nei locali del centro sociale anziani di via Carnia, una occasione in cui saranno valutate le possibilità per tentare di contrastare l’attivazione della nuova antenna, e le iniziative da mettere in campo insieme con i comitati di cittadini.

l. c.