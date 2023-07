Nuova area camper, l’Usr liquida 61mila euro: è il 40% dell’opera

Sono in corso i lavori sulla nuova area camper di Caldarola. Si tratta di 14 nuove piazzole che vedranno la luce nella zona di via Piandassalto, per un importo di 175.000 euro, e per cui l’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato un anticipo del 40%, pari a 61.641 euro. "L’area ricade in prossimità del perimetro del confine del Parco dei Sibillini – spiegano dall’ufficio –. Questo dà la possibilità ai fruitori di accedere direttamente all’interno attraverso sentieri e strade ciclabili. Il progetto va quindi ad aumentare e integrare la proposta turistica comunale; prevede, appunto, 14 piazzole per la sosta tutte dotate di colonnina per l’allaccio elettrico. Verrà predisposta anche una zona per lo scarico dei liquami con pozzetto autopulente e un’isola ecologica per i rifiuti giornalieri. Gli spazi di manovra saranno dotati di pavimentazione drenante ecocompatibile. In programma anche la realizzazione di aree a verde per lo svago". A inquadrare la situazione aree camper, c’è l’ordinanza commissariale 77.