Nuova area camper, riconoscimento per il Comune

Inaugurata a Caldarola la nuova area camper, inserita nel circuito "Comune amico del turismo itinerante": un progetto promosso dall’Unione Club Amici, grazie all’interesse del Camping Club Civitanova. L’area si trova in via Martiri di Montalto, a 500 metri dal centro, in una zona vicinissima all’uscita della superstrada. A ridosso ci sono bar e attività commerciali. È un’area recintata, illuminata, dotata di 14 stalli, di camper service e colonnine per l’allaccio della corrente elettrica. Con l’arrivo di Caldarola i Comuni marchigiani che hanno ricevuto il riconoscimento di "Comune amico del turismo itinerante" arrivano a 58. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luca Giuseppetti, Gabriele Gattafoni, responsabile nazionale del progetto "Comune amico del turismo itinerante", Maria Pepi, presidente dell’area centro est dell’Unione Club Amici e Piero Campanelli dell’Unione italiana camperisti.