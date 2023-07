Nuova area fitness all’aria aperta

Uno spazio dove fare esercizio fisico all’aria aperta, destinato agli amanti dello sport e non solo. È quello che l’amministrazione di Valfornace, guidata dal sindaco Massimo Citracca, ha organizzato in via Mariana da Frontillo. "L’area fitness pubblica – spiegano dal Comune – accoglie ben cinque stazioni con una panca per pettorali, una cyclette, un’ellittica, una macchina per le trazioni e gli addominali e una macchina per le leg extension (estensioni della gamba). Si tratta di attrezzi di ultima generazione ognuno dei quali dotato di codice Qr per visualizzare le modalità di utilizzo". Una novità dell’estate, per fare sport all’aperto, all’ombra degli alberi.