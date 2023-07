"Nuova area verde acquisita dal Comune"

di Alessio Botticelli

Approvata definitivamente dal Consiglio la variante per la delocalizzazione di un immobile danneggiato dal sisma nel centro abitato della frazione di Pozzuolo: "Ci troviamo all’approvazione definitiva di una variante approvata inizialmente il 27 aprile – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Stefano Falcioni –: i proprietari del fabbricato hanno dimostrato interesse a demolirlo e ricostruirlo su un terreno di loro proprietà, con l’acquisizione dell’area originaria a patrimonio comunale come area verdeparcheggio; si predispone ora la variazione urbanistica dell’area originaria". Pur favorevole alla delocalizzazione, il gruppo di minoranza Ripartiamo ha posto delle osservazioni: "Pur avendo espresso parere favorevole nella prima occasione, vorremmo approfondire alcune cose – ha spiegato il capogruppo Sandro Sborgia –: la delocalizzazione è stata richiesta per ricostruire l’edificio in un terreno di proprietà della richiedente operando una trasformazione dell’area da agricola ad area di espansione, quindi si opera questa trasformazione e si autorizza l’accorpamento delle volumetrie determinando non una delocalizzazione, ma una nuova costruzione. Trattandosi di area gravata in parte da un vincolo di inedificabilità assoluta, ci piacerebbe capire se quest’operazione sia fattibile o no". Il sindaco Roberto Lucarelli ha replicato: "La variante ha ricevuto tutti i pareri favorevoli degli enti preposti; nella conferenza di servizi dell’8 settembre 2020 ha ricevuto esito positivo". La variante è stata approvata con i voti della maggioranza, essendosi i componenti dell’opposizione astenuti: "Le conferenze di servizi si sono svolte non sotto l’aspetto urbanistico, che è di competenza del Comune, ma sulla valutazione ambientale e sulla possibilità della delocalizzazione senza che ciò apportasse uno stravolgimento alla configurazione della frazione di Pozzuolo – le parole di Sborgia prima della votazione –, tant’è che la Regione, proprio nel provvedimento che autorizza lo spostamento, ha rimesso al Comune la valutazione sugli aspetti urbanistici. Vorremmo approfondire la fattibilità dell’operazione dal punto di vista urbanistico". Al termine del Consiglio è stata approvata all’unanimità l’adesione al Gruppo di Azione Locale Sibilla: "Il Gal Sibilla intende partecipare al bando della Regione ’Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale’, indetto nell’ambito del Psr – ha spiegato il segretario comunale Francesco Aquili –: con la proposta si approva lo statuto del Gal e se ne diventa parte".