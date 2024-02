Nuova attività al borgo marinaro: "Design del fiore, una vera sfida"

Una nuova vetrina su via Trento, nel cuore del borgo marinaro, che ha come protagonista il fiore.

Non un negozio tradizionale di piante e fiori, ma una nuova concezione di fiore legata al design. È quanto ha portato a Civitanova Francesco Mencucci, wedding planner e floreal artisan di professione, con quasi trenta anni di esperienza alle spalle, anche all’estero. Insieme a lui in questa nuova avventura i collaboratori Debora Pennesi, tra l’altro presidente dell’associazione dei commercianti Centriamo, e Alessandro Righettini, architetto.

Sabato scorso l’apertura del negozio, Wedding & Flowers, che si occupa tra l’altro anche di organizzare matrimoni e cerimonie, secondo le esigenze e il budget degli sposi: creazioni intrise di citazioni e rimandi all’arte per accontentare i desideri degli sposi e trasformarli in qualcosa di unico.

"Dopo aver lavorato per anni a Civitanova e dopo varie esperienze in Europa – ha spiegato Francesco Mencucci, in occasione dell’apertura del negozio –, sono tornato nelle Marche. Dopo le difficoltà legate al periodo del Covid, sono riuscito a reinserirmi sul mercato".

"Qui è difficile pensare di lavorare solamente online – ha sottolineato –: da qui la decisione di aprire un negozio secondo la concezione che ho del fiore. Non è più il negozio di fiori tradizionale, dove c’è il consueto assortimento di fiori, ma è un negozio dove ogni cosa è pensata nei minimi dettagli. Ci sono fondamentalmente solo rose di qualità, a parte i fiori che poi uso per gli allestimenti di cerimonie e ricevimenti. La scelta dell’oggettistica, che cerco in Italia ma anche in Europa, è complementare al fiore, intenso come fiore fresco, fiore artificiale e tutte le varie possibilità. Non è un negozio di piante e fiori, ma un negozio di fiori legati al concetto di design del fiore".

c. m.