Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente DeloguIl post di Andrea DeloguPrevisioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniMamma sfrattata
Acquista il giornale
Cronaca"Nuova attività in memoria di mio padre Luigi"
30 ott 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Nuova attività in memoria di mio padre Luigi"

"Nuova attività in memoria di mio padre Luigi"

Matteo Medori ha aperto "Da Giggio" in via Manin, unisce l’oggettistica alla passione per il cibo

Matteo Medori ha aperto "Da Giggio" in via Manin, unisce l’oggettistica alla passione per il cibo

Matteo Medori ha aperto "Da Giggio" in via Manin, unisce l’oggettistica alla passione per il cibo

Si chiama "Da Giggio" il negozio che il portorecanatese Matteo Medori (nella foto con Alessandro Palanca) ha da poco aperto in via Manin, per rendere omaggio al padre Luigi. Di professione architetto, l’uomo è scomparso improvvisamente lo scorso aprile, ad appena 67 anni.

Così Matteo, da tempo cuoco e titolare dell’enoteca Il Cavatappo a Porto Recanati, ha sentito il bisogno di aprire un’altra attività per le unire le sue passioni con quelle del padre. Il negozio in via Manin, che è stato fondato insieme al socio Alessandro Palanca, vende articoli e oggetti per la casa. Ma oltre a questo, propone pure delle specialità enogastronomiche di pregio come vino, pasta artigianale e altri prodotti locali.

"Mi piace affermare che si tratta di un negozio di oggettistica per la casa che, allo stesso tempo, è anche una sorta di enoteca – spiega Matteo Medori –. Ho voluto aprire questa nuova attività e dedicarla a mio padre, che se n’è andato in modo inaspettato e che voglio ricordare. In tal modo ho unito la mia passione per il mondo del cibo e del bere con gli interessi di mio padre, che era un architetto. Perciò, oltre agli articoli per la casa, qui ci sarà spazio soprattutto per la vendita di vino e per altri prodotti dai sapori genuini".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata