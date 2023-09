Nuova bretella dall’A14: l’incontro tra sindaci

di Giuliano Forani

Prolungamento di via Einaudi e approdo sulla sponda fermana del Chienti, qualcosa si muove. Il progetto di massima, elaborato dalla Regione, è stato infatti ieri preso in esame dai sindaci interessati in un vertice tenutosi a Civitanova. Intorno al tavolo, il sindaco Fabrizio Ciarapica, i colleghi Massimiliano Ciarpella (Porto Sant’ Elpidio ) e Alessio Pignotti (Sant’Elpidio a Mare), l’assessore comunale Ermanno Carassai, i dirigenti tecnici Marco Orioli e Fabio Alessandrini e il segretario generale Sergio Morosi.

Attenzione puntata sulle soluzioni ottimali, in base alla specificità dei territori interessati dal tracciato, per garantire una nuova viabilità di collegamento fra i tre comuni. Punto di partenza dell’opera sarà, a Civitanova, in corrispondenza del casello autostradale dell’A14 in via Einaudi. "Si tratta di un’opera strategica per il territorio – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica al termine dell’incontro –. Ci troviamo infatti di fronte a un intervento strutturale che alleggerirà il flusso autoveicolare nella parte terminale della superstrada e della SS16. Con i colleghi sindaci abbiamo preso visione del progetto e convenuto sull’importanza della sua realizzazione. L’assetto del territorio va infatti ripensato in maniera globale per favorire lo sviluppo dell’economia e la sostenibilità ambientale. L’opera, in merito alla quale mi sono confrontato spesso con il governatore Francesco Acquaroli, rappresenterà una vera svolta non solo per le nostre province ma per l’intera regione".

Massimiliano Ciarpella ha parlato di soluzioni condivise per un’opera che rappresenta un grande traguardo: "Siamo entrati nel dettaglio di un progetto fondamentale per il territorio – ha detto tra l’altro –. La nuova bretella, oltre a mettere in rete tre comuni e due province, apporterà importanti vantaggi ai tempi di percorrenza e alla sostenibilità ambientale". E infine Alessio Pignotti: "Ho illustrato l’iter che è stato seguito con la Regione per la risoluzione di una serie di criticità che il progetto iniziale comportava – ha detto –. Le osservazioni sono state in gran parte accolte e adesso siamo in attesa che quanto recepito venga messo su carta e poi illustrato ai residenti in un incontro successivo che la Regione vorrà promuovere. Mi preme ricordare che il 90% dell’intervento ricade sul nostro comune ed in qualità di sindaco ho il dovere di tutelare gli interessi di tutti i cittadini".