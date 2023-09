Nuova bretella stradale a Recanati, proseguono i lavori

Continuano i lavori per la realizzazione della tanto attesa bretella stradale di collegamento tra la zona industriale Castelfidardo e quella di Squartabue di Recanati che consentirà al traffico veicolare di evitare il centro abitato di Villa Musone. Un lavoro, per il tratto ricadente nel Comune leopardiano, eseguito dalla ditta Boscarini Costruzioni, dal costo complessivo di circa un milione di euro che dovrebbe essere concluso e fruibile per gli inizi del 2024. Un’opera che nasce da una complessa collaborazione istituzionale congiunta tra i Comuni di Loreto, Castelfidardo e le aree delle Provincie di Ancona e Macerata. Il tratto della bretella ricadente nel territorio recanatese ha una lunghezza di 450 m. e una rotatoria dal diametro di 50 m. Per la realizzazione degli attraversamenti di scarico delle acque superficiali, da lunedì sarà chiuso al traffico il tratto di strada interessato dai lavori e precisamente dall’intersezione con via Pierino Guzzini.