Nuova caserma dei carabinieri, parte il cantiere

di Lucia Gentili

Avvio del cantiere, alla presenza delle autorità, per la ricostruzione della nuova stazione dell’Arma dei carabinieri e della Forestale a Pieve Torina. Un intervento da 4,3 milioni di euro, finanziato interamente dal commissario straordinario che con un’ordinanza speciale, nel corso del 2021, ha assegnato all’Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto attuatore. Ieri sono intervenuti il sottosegretario di Stato al Mef (ministero dell’economia e delle finanze) Lucia Albano, il comandante dei carabinieri Legione Marche Salvatore Cagnazzo, il prefetto Flavio Ferdani, il direttore della struttura per la progettazione dell’Agenzia del Demanio Filippo Salucci, il governatore Francesco Acquaroli, il commissario Guido Castelli, il vescovo Francesco Massara e il sindaco Alessandro Gentilucci. I lavori prevedono la demolizione e la ricostruzione di un unico fabbricato su due piani, da destinare a spazi operativi e alloggi di servizio, e un ulteriore piano seminterrato da adibire ad autorimessa. Gli obiettivi: recupero di un bene danneggiato dal sisma, riqualificazione sociale e urbana. Il collaudo è previsto entro il 2024. "Sarà dotato dei più alti requisiti di autonomia e autoproduzione energetica, attraverso la realizzazione di un edificio a consumo energetico quasi zero – ha spiegato Salucci –. Tutta l’attività di progettazione e gestione del cantiere sarà supportata da una tecnologia innovativa. Sarà una caserma particolarmente evoluta, un modello per il Paese, che garantirà i livelli massimi di sicurezza sismica. Bisogna mantenere questo primato nazionale". "Sono onorata di essere qui, uno dei posti-simbolo del cratere – ha detto la Albano –. Questo inizio rappresenta vicinanza e sicurezza per i cittadini". "Lo Stato c’è e vuole continuare ad esserci – ha aggiunto Castelli –, la caserma è presidio di legalità". "Un’occasione importante per la ricostruzione – è intervenuto Acquaroli –, segno tangibile di speranza e sicurezza per al comunità". Il comandante Cagnazzo ha ricordato il ruolo dell’Arma dopo il sisma, dai servizi antisciacallaggio al recupero delle opere d’arte, al soccorso alla popolazione subito dopo le scosse. Il sindaco ha precisato che la nuova sede sorgerà al posto della vecchia caserma dei forestali. Il prossimo avvio di lavori riguarda la caserma di Fiastra, previsto per inizio settembre. A seguire Visso, in base a quanto riferito da Cristian Torretta, direttore Agenzia del Demanio Marche.