"Nuova caserma dei vigili del fuoco, non risultano atti pubblici"

"Premesso che il commissario Guido Castelli – fa rilevare il circolo di FdI di Apiro in riferimento alle affermazioni del sindaco Ubaldo Scuppa, di cui all’articolo del Carlino ’Nuova caserma dei vigili del fuoco, c’è l’ok per 3 milioni’ – per il suo ruolo è tenuto a interloquire con tutti i rappresentanti delle istituzioni, e che il risultato è e rimarrà uno dei tanti positivi ottenuti da lui e dalla Regione, entrambi espressioni di FdI", nella risposta al sindaco viene precisato, riguardo alla nuova caserma, che "quanto da lui espresso è inesatto, approssimativo e privo di qualsiasi rilievo. Ad oggi non risulta che l’amministrazione comunale abbia redatto il quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, e il documento d’indirizzo della progettazione previsto dal nuovo Codice degli appalti". In particolare "non risulta nessun atto pubblico – evidenzia FdI – con cui la Giunta dia il via libera alla predisposizione dei documenti necessari per la realizzazione della nuova caserma; nessuna delibera di Giunta o determina di Area tecnica, che dimostri incarichi a tecnici e studi tecnici per la progettazione della nuova caserma; nessun documento sull’individuazione nemmeno formale con il comando provinciale dei vigili del fuoco, sul sito per la nuova caserma". Ricordato che "l’attività del distaccamento dei pompieri volontari è in essere da 15 anni", FdI fa riferimento ai finanziamenti citati da Scuppa, tra cui i "200.000 euro ottenuti per l’efficientamento del mattatoio: ma c’è da chiedersi perché tutto tace quando il mattatoio è ormai chiuso da mesi senza che emergano responsabilità , senza cercare soluzioni". Conclusione di FdI: "Auspichiamo che la leggerezzaconfusione dimostrata dal sindaco, non metta a rischio la realizzazione dell’opera. Sarebbe opportuno che il sindaco, senza perder tempo, si adoperasse affinché l’amministrazione comunale rediga i citati documenti, indicando concretamente dove, come e quando verrà realizzata la nuova caserma, per il cui finanziamento FdI si è proficuamente adoperato".

g. cen.