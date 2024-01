Nuova caserma della polizia stradale. Ora c’è l’ok della giunta alla variante

Nuova caserma Polstrada, dietro l’ex Liceo scientifico, la giunta ha approvato la variante che rende conforme l’area alla realizzazione dell’opera. Il passo successivo sarà la concessione del diritto di superficie dell’area al Demanio. "La procedura si è finalmente conclusa in maniera positiva - fa sapere il sindaco Fabrizio Ciarapica - ora potranno iniziare i lavori di un’opera molto importante per la città sul fronte della sicurezza, settore su cui questa amministrazione ha sempre puntato". "Auspico - aggiunge - che grazie alla realizzazione di questa struttura Civitanova potrà aspirare ad un aumento di personale che consentirà di elevare il livello di sicurezza nella nostra città. Questo nuovo presidio funge anche da deterrente anticrimine in un quartiere, come quello di Fontespina, di recente espansione dove non vi sono altre strutture di forze dell’ordine". Dice la sua anche l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti: "Dopo questa variante procederemo con la concessione al Demanio del diritto di superficie dell’area, già deliberata dal consiglio comunale".