Nuova caserma per i vigili del fuoco, c’è l’ok per 3 milioni

Appena ottenuto dal Comune di Apiro il finanziamento per la realizzazione della nuova caserma del distaccamento dei vigili del fuoco volontari, è partita la progettazione del complesso. "Con un’ordinanza del commissario Guido Castelli – ha precisato il sindaco Ubaldo Scuppa – ci sono stati concessi 3 milioni di euro per costruire la struttura che verrà ubicata nell’ex campo sportivo, un’area veramente strategica, sottostante al centro storico e agevole per il rapido avvìo degli interventi dei pompieri con i loro mezzi. Completata la progettazione eseguita da uno studio tecnico in sintonìa col comando dei vigili del fuoco di Macerata, che dovrebbe venir completata entro qualche mese, si adotteranno le procedure per l’appalto dei lavori. In una parte della sede sarà ospitato il Coc attivo nelle emergenze". Quest’anno coincide col ventesimo dell’istituzione in Apiro del distaccamento dei vigili del fuoco volontari, l’unico delle Marche. "Intendiamo celebrare la ricorrenza nel prossimo autunno – ha puntualizzato Scuppa – invitando per un convegno il commissario Castelli da cui abbiamo ottenuto altri tre finanziamenti: un milione di euro per la ristrutturazione delle mura, 200mila euro per opere riferite all’efficienza del mattatoio e 400mila euro per i lavori da effettuare nei cimiteri".

Gianfilippo Centanni