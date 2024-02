Nuova caserma pronta tra due anni: "Tassello decisivo per la rinascita"

Sono partiti i lavori di ricostruzione della caserma dei carabinieri di Matelica, che tra due anni tornerà nella sede storica in centro. "Per la nostra città questo è un giorno importante, potrei dire di festa, perché si va ad apporre un tassello fondamentale per la rinascita della nostra comunità – ha dichiarato il vicesindaco Denis Cingolani, in apertura della conferenza stampa indetta al foyer del teatro Piermarini –: dall’ordinanza di inagibilità del 7 dicembre 2016, siamo arrivati al verbale di consegna dei lavori dello scorso 18 gennaio. Tra circa due anni la caserma sarà nuovamente a disposizione dell’Arma dei carabinieri, come recita il contratto di affidamento dei lavori che ammontano ad un totale di due milioni e 970 mila euro".

Cingolani ha voluto sottolineare quanto l’obiettivo di oggi sia stato lungamente perseguito dal sindaco Massimo Baldini, ancora ricoverato a Torrette dopo la brutta caduta dello scorso 25 gennaio: "Ricordo la soddisfazione negli occhi del nostro amato sindaco il giorno in cui la ditta esecutrice, la Cassandra srl di Roma, ha preso possesso del cantiere – ha sottolineato il vicesindaco di Matelica –: mi sento quindi di dedicargli questa giornata, augurando che torni presto tra noi per progettare e realizzare la rinascita di Matelica". Rinascita della quale ha parlato anche l’assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini: "Riallocare la caserma dei carabinieri nella sua sede storica tornerà a far pulsare il cuore della città – ha affermato l’assessore –: sono partiti anche altri cantieri, tra cui il Coc, siamo in fase di bandire la gara per l’aggiudicazione dei lavori del municipio e sono già in stato avanzato le progettazioni di Palazzo Finaguerra".

Presenti ieri mattina anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli: "Bisogna mettere mano ai centri storici che sono il valore aggiunto di queste comunità – ha spiegato Acquaroli –: questo risultato ha una duplice valenza, perché il ritorno in piazza dei carabinieri rimette al centro la legalità. Di tutto ciò sarà sicuramente contento il sindaco Baldini".

Anche il commissario Castelli ha speso parole di stima e vicinanza nei confronti del primo cittadino matelicese. "L’ultima cosa che ci siamo detti con il sindaco era proprio relativa a quando ci saremo visti per la caserma – ha sottolineato Castelli –: impossibile non avere il cuore affaticato, ma sappiamo che lui oggi sarà contento. Ora il prossimo progetto che vedrà la luce sarà quello dell’Abbazia di Roti, un recupero sposato dalla Regione Marche e molto significativo per tutto l’entroterra".

Soddisfatto il colonnello Nicola Candido. "Il nostro ruolo è quello di aiutare le istituzioni locali – ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri –: in tutto abbiamo dieci caserme terremotate, ed ogni giorno lavoriamo per migliorare le condizioni infrastrutturali in cui ci troviamo dal post-sisma". Terminata la conferenza, i presenti si sono spostati nel cantiere della caserma alla presenza anche del prefetto di Macerata Isabella Fusiello.