Nuova ciclabile tra vecchi sentieri

Oggi iniziano i lavori per il nuovo percorso ciclabile di collegamento tra il Castello della Rancia e l’Abbadia di Fiastra, a Tolentino. "Le zone interessate dall’intervento sono tutte aree rurali, nella maggior parte dei casi adiacenti al corso del fiume Chienti – spiega il Comune –. Nella scelta del tracciato, la logica funzionale "cede il passo" alle ragioni del paesaggio e dell’ecologia: quando possibile si è preferito il riuso di vecchi sentieri, mentre per i tratti con nuovo tracciato e per le aree di sosta e informazione la scelta è stata fatta in relazione all’inserimento nell’ambiente. Il punto di partenza è il Castello della Rancia, facilmente raggiungibile dal parcheggio.

Al di sotto del piazzale retrostante è prevista una vera propria area di sosta iniziale, attrezzata con sedute, una colonnina di ricarica e-bike e un totem interattivo. Da qui si snoda il primo tratto, si prosegue lungo la strada bianca esistente fino a giungere nei pressi dell’alveo del Chienti; nel secondo sarà realizzata una ciclabile della larghezza complessiva di 2,50 metri ed è stata ipotizzata l’installazione di una staccionata. All’incrocio con la provinciale 92, la pista si interrompe e ha inizio il quarto tratto, su sede stradale a circolazione promiscua: verrà posizionata segnaletica idonea a garantire la circolazione in sicurezza dei ciclisti". Si continua sul quinto e sesto tratto, che permette di riconnettersi alla provinciale 78, da cui si può raggiungere l’Abbadia di Fiastra. L’opera, che ha una spesa complessiva di 300.000 euro, rientra nel Progetto integrato locale (Pil) denominato "La Bellezza in bicicletta" ed è finanziata in parte con fondi del Psr Marche 2014-2020, bando pubblico Gal Sibilla, e in parte con fondi propri di bilancio del Comune. Per partecipare al bando è stato costituito il raggruppamento di enti locali tra Tolentino (Comune capofila), Corridonia, Mogliano e Petriolo.

"Utilizzando la tecnologia moderna – conclude l’amministrazione Sclavi – si è cercato di enfatizzare e promuovere al massimo tutte le caratteristiche naturalistiche dei luoghi: lungo tutto lo snodarsi del tragitto sono state previste bacheche interattive, che tramite QR-code permettono l’accesso diretto a contenuti multimediali su apposita app e la geolocalizzazione lungo il percorso. Particolare attenzione nella progettazione è stata posta sull’accessibilità, con lo scopo di realizzare una ciclabile accessibile a tutti con, ad esempio, apposite applicazioni in braille sulle bacheche".