"Nuova commissione sull’edilizia scolastica, richiesta generica"

"La mozione presentata dalle minoranze ci chiede di votare la costituzione di una nuova commissione, di indagine controllo e garanzia sull’edilizia scolastica. Una richiesta del tutto generica, e non si comprendono le ragioni". Così Catia Mei (nella foto), consigliere e presidente della commissione consiliare Edilizia e Lavori Pubblici, ha motivato mercoledì sera, nel corso del consiglio comunale di Potenza Picena, il voto contrario della maggioranza alla mozione presentata dai gruppi di opposizione. Loro chiedevano l’istituzione di una commissione di indagine e controllo sul settore edilizia scolastica con particolare attenzione a quattro progetti: la scuola elementare di Porto Potenza, la scuola media di Porto Potenza, la scuola materna Coloramondo e l’asilo nido di Potenza Picena. "Le commissioni di indagine trovano ragion d’essere in presenza di obiettivi particolari, specifici fatti che vanno approfonditi con indagini, al di là dell’attività ordinaria – prosegue Mei –. Qui stiamo parlando di quattro progetti, di cui solo uno concluso, che sono stati portati avanti dal 2018 sino a oggi. Una materia vastissima per la quale esistono già gli strumenti di controllo. Quante commissioni sono state convocate sino a oggi su espressa richiesta dei consiglieri di minoranza per affrontare questo tema? Quanti accessi agli atti sono stati portati avanti? Che senso ha istituire un ulteriore organo, la cui azione andrebbe ad appesantire il lavoro degli uffici". "L’edilizia scolastica è uno dei temi centrali dell’azione amministrativa di questa consiliatura – conclude Mei –. Tutte le questioni sono sempre state affrontate con la massima chiarezza e trasparenza".