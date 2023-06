Nuova direttrice dell’Ast 3 "La Corsi ha meritato la nomina sul campo"

"Un riconoscimento guadagnato sul campo". Così Alessandro Gentilucci, presidente dell’Ambito territoriale sociale 18 di Camerino, commenta la nomina di Daniela Corsi a direttrice dell’Ast Macerata. Complimenti che arrivano dopo lo scontro sulle nomine e alcuni malumori (vedi il consigliere regionale Pd Romano Carancini). "Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni alla Corsi – dichiara Gentilucci -. È la conferma del riconoscimento di un ruolo che, prima come direttore dell’Area Vasta 3, poi come sub commissario dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata e ora, appunto, come neodirettore della stessa, si è guadagnata sul campo. Il nostro è un territorio che ha bisogno di attenzione, in particolare per quel che riguarda la popolazione anziana. All’indomani del sisma abbiamo vissuto un momento di ulteriore delusione perché, anche sul piano dei servizi sanitari e ospedalieri, temevamo di essere abbandonati. Ma l’avvento della dottoressa Corsi ci ha restituito fiducia". Gentilucci sottolinea che la riconferma è una "buona notizia". "Abbiamo riscontrato in lei un grande impegno nell’adoperarsi per restituire dignità al territorio attivando e rinforzando servizi fondamentali all’ospedale di Camerino - aggiunge - quali medicina interna e il ripristino della dialisi, che ha alleviato il disagio di tante famiglie. Ricordo il lavoro per ottenere la Casa della Comunità per l’assistenza di prossimità e per l’attivazione della telemedicina nell’ambito della Strategia per le aree interne. La Corsi, che è anzitutto un medico, ha dimostrato di non seguire logiche meramente economiche, bensì di mettere in primo piano le esigenze del territorio. Le auguro buon lavoro e la sollecito a continuare ad attenzionare l’area camerte e tutto l’Alto Maceratese per quelle criticità che ancora viviamo".

l. g.