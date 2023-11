Nuova discarica, agronomo al lavoro

Il Comune di Tolentino ha incaricato un agronomo per la "verifica delle macroaree individuate per la localizzazione del nuovo impianto di discarica". "Un atto dovuto, che dovrà essere effettuato in tutti i Comuni coinvolti – spiega l’ente –. In seguito al lavoro svolto dalla Provincia, risulta che a Tolentino ricadono come potenzialmente idonee per la localizzazione di un sito di discarica la macroarea 74 e una porzione della macroarea 15 (che per la maggior parte ricade nel Comune di Pollenza). L’Ata 3 Macerata ha demandato quindi ai Comuni la verifica, con il dettaglio di scala della cartografia comunale, dei criteri macro e micro indicati nel piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani. Per ogni macroarea potenzialmente idonea dovrà essere redatta una relazione". L’indagine riguarderà tutte le aree individuate dal piano d’ambito; per ciascuna si dovrà seguire lo schema proposto dalla Provincia. Tolentino ha affidato l’incarico al dottor Euro Buongarzone, iscritto all’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle Marche.

"La relazione va fatta come prassi sulla base di dati concreti – precisa l’amministrazione comunale –. Successivamente però, se necessario, procederemo con un atto di indirizzo politico. Il Comune di Tolentino ha già ospitato in passato una discarica". Nella relazione di piano del 27 giugno 2020, allegata alla delibera dell’Assemblea territoriale d’ambito, c’è una "graduatoria" che classifica la preferenzialità dei siti ritenuti idonei ad accogliere la discarica. I primi otto (su un totale di 66) erano stati individuati a Corridonia, Camerino, Pollenza, Recanati (due), Macerata, Corridonia e Sant’Angelo in Pontano. Ma questa analisi aveva avuto il solo scopo di fornire un ventaglio di possibili opportunità localizzative e un’indicazione su quali fossero le situazioni da vagliare in via prioritaria, approfondendo le verifiche su scala comunale. Il comitato ristretto dei sindaci aveva deciso che i piani di dettaglio si dovevano fare insieme (Ata, Provincia e uffici tecnici comunali) per procedere con una nuova scrematura, che potrebbe lasciar fuori gli stessi siti individuati negli otto Comuni della prima classifica.

Dal giugno 2022, Montelupone, Morrovalle, Tolentino e Cingoli, pur avendo già accolto una discarica, sono tornati in gioco in base a una prescrizione della Regione, sebbene in un primo momento fossero stati esclusi. La loro esclusione non era stata ritenuta congrua con i principi stabiliti a livello regionale in tema di rifiuti urbani, ed era stata tolta dalla proposta del piano d’ambito Ata 3 Macerata, tirando dentro anche queste località (come tante altre) nel novero di quelle dove potrebbe essere individuato il sito. "Siamo in attesa dell’individuazione dei cinque siti potenziali per la discarica. E speriamo ci vengano presentati tra fine anno e primo trimestre 2024", ha ribadito il direttore generale del Cosmari Brigitte Pellei un paio di settimane fa.